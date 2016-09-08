ДТЭК заказал 120 тысяч тонн угля в Польше и ЮАР для прохождения зимы

Энергокомпания ДТЭК Рината Ахметова в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона законтрактовала закупку 50 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской Республики и 70 тысяч тонн газового угля из Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Вчера было совещание в Кабмине, посвященное подготовке к зиме. Компания ДТЭК заявила, что она уже заказала около 70 тысяч тонн газового угля из Польша и 50 тысяч тонн антрацита из ЮАР", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что всем энергогенерирующим компаниям, как частным, так и государственным, необходимо было прорабатывать вопрос импорта угля для прохождения предстоящего отопительного периода весной, а не в конце лета - начале осени.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью утратила контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт по добыче именно антрацитового угля.

В январе 2015 года из-за военных действий на Донбассе Украина сократила добычу угля по сравнению с январем 2014 года вдвое - до 2,5 миллиона тонн. В таких условиях власть приняла решение импортировать уголь из Австралии (одно судно приобрела ДТЭК), ЮАР и России.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году были Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении составил 771,3 миллиона долларов. (47,2% расходов на импорт твердого топлива), из США - 400 миллионов долларов (24,5%), из Казахстана - 123,7 миллиона долларов (7,6%). На другие страны пришлось 338,2 миллиона долларов.