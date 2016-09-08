Россия согласилась исключить линии электропередач в зоне АТО из перечня межгосударственных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"По этому вопросу Россия сдалась. И мы подписываем сейчас с ними соглашение, где эти линии не включены (в перечень - УНИАН)", - сказал Ковальчук.

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По его словам, ЛЭП будут исключены из перечня с момента подписания дополнительного соглашения и до тех пор, пока Украина не вернет контроль над захваченными территориями.

Справка УНИАН. Речь идет о внесении изменений в договоренности по перетокам электроэнергии между двумя странами.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.