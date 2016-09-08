"Укрэнерго" прогнозирует повышение тарифов на передачу электроэнергии вдвое

Госкомпания "Укрэнерго" - оператор объединенной энергосистемы Украины - прогнозирует рост тарифа на передачу электроэнергии компанией вдвое, до 14-15 копеек за кВт-ч, после введения стимулирующего тарифообразования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Говорить можно о повышении в два раза по предварительным оценкам. Сейчас 7 копеек, а будет 14-15 как минимум", - сказал Ковальчук.

По его словам, размер повышения будет зависеть от оценки регуляторной базы активов компании, которая будет выполнена к концу текущего года.

При этом Ковальчук отметил, что "Укрэнерго" намерена минимизировать повышение путем применения понижающих коэффициентов в тарифообразовании.

Ковальчук уточнил, что стимулирующее тарифообразование для "Укрэнерго", как ожидается, будет введено с 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.