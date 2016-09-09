Коболев назвал условия, при которых Украина готова покупать газ у "Газпрома"

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире программы BBC Hard Talk, передает пресс-служба компании.

По его словам, "Нафтогаз" пытается сбалансировать свое газовое портфолио, поэтому приглашает к сотрудничеству все компании, которые готовы продавать газ, а главное - играть по правилам.

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"Наше предложение распространяется на все компании, включая "Газпром", если он готов предложить приемлемую цену и придерживаться правил", - подчеркнул Коболев.

По его словам, новый менеджмент "Нафтогаза" мыслит категориями рынка, поэтому перед компанией стояла задача создать эффективный механизм закупки газа. "Сейчас уже 14 европейских компаний продают газ "Нафтогазу". Уже тот факт, что они с нами сотрудничают, свидетельствует о том, что "Нафтогаз" - надежный партнер", - подчеркнул Коболев.