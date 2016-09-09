Цены на нефть вернулись к падению

Стоимость нефти в пятницу перешла к коррекционному снижению после значительного роста днем ранее, вызванного данными от министерства энергетики США о крупнейшем с начала 1999 года недельном падении запасов нефти в стране, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:50 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94% - до 49,52 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82% - до 47,23 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 сентября, неожиданно сократились на 14,5 миллиона баррелей, до 511,4 миллиона баррелей - сильнейшее недельное снижение показателя с января 1999 года. Аналитики при этом ожидали роста индикатора на 0,225 миллиона баррелей - до 526,125 миллиона баррелей.

"Данные усилили рост мировых цен на нефть в четверг, вызванный ранее новостями от Американского института нефти (API), также сообщившего о падении запасов "черного золота" в США - на 12,1 миллиона баррелей. Кроме того, поддержку положительной динамике торгов оказывали сообщения о том, что импорт сырой нефти в КНР в августе достиг максимума с декабря 2015 года - 32,85 миллиона тонн", - подчеркивает издание.

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На этом фоне цена на нефть марки Brent в четверг первые с 26 августа превысила психологически важную отметку в 50 долларов за баррель, поднявшись до 50,14 доллара за баррель. При этом оба эталона дорожали более чем на 4%. Однако в пятницу цены на "черное золото" перешли к коррекционному снижению, поскольку инвесторы фиксируют полученную прибыль.

"Импорт (нефти в США - ред.) снизился почти на 1,9 миллиона баррелей в день на прошлой неделе, что, умножая на семь, довольно близко к данным по снижению запасов. Я удивлен, что рынок так сильно реагирует", - сказал агентству Bloomberg главный рыночный стратег Confluence Investment Management Билл О'Грэди (Bill O"Grady), связавший снижение запасов нефти в США с падением ее импорта из-за обрушившегося на страну на прошлой неделе урагана "Эрмина".