Украина приостановила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе

Украина приостановила импорт газа из Польши из-за случившейся сегодня разгерметизации магистрального газопровода во Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз" - оператора отечественной газотранспортной системы.

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"Во Львовской области произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 800 мм, временно приостановлен импорт газа из Польши", - говорится в заявлении компании.

По информации компании, в настоящее время на газопроводе ведутся ремонтные работы.

Как сообщал УНИАН, Украина, в связи с необходимостью пополнять запасы газа для прохождения отопительного сезона, с 18 июля возобновила поставки газа из Польши до 0,3 миллиона кубометров в сутки.

Справка УНИАН. 7 сентября Украина импортировала 45,4 миллиона кубометров газа из Европы. На поставки из Польши в этот день приходилось 9,2% газа, из Венгрии - 5,7%, при этом самое большие объемы газа наша страна импортировала из Словакии - 85%.

Украина в январе-августе текущего года сократила импорт газа из Европы в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,8 миллиарда кубометров. Импорт "голубого топлива" из России отсутствует с ноября прошлого года.