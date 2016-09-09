Глава Минэнергоугля сообщил о ходе заготовки угля на зиму

Формирование запасов угля для прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов идет согласно ранее утвержденному графику, и отставание составляет дневную норму поставки угля, что не представляет собой каких-либо рисков.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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"Правительство утвердило план обеспечения углем генерирующих компаний. По плану мы должны иметь антрацитовой группы угля 455 тысяч тонн, на складах есть 410 тысяч тонн. По газовой группе - 646 тысяч тонн, мы вышли на 561 тысячу тонн. Практически Минэнергоугля работает в том графике, который предполагается планом. Отставание - дневная норма поставки угля. И я не вижу тут рисков", - сказал Насалик.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,632 миллиарда долларов.