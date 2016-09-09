Задолженность перед шахтерами сократилась до 355 миллионов - почти до месячного фонда зарплаты

Объем задолженности перед украинскими шахтерами составляет 355 миллионов гривень, что несколько выше ежемесячного фонда заработной платы, сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Как мы и договаривались ранее, зарплата шахтерам выплачивается 10 и 20 числа (каждого месяца - УНИАН). Мы проплатили в августе к 10 числу - 200 миллионов и ко Дню шахтера (4-е воскресенье августа - УНИАН) - 200 миллионов. На сегодня задолженность составляет 355 миллионов - это немного больше месячного фонда зарплаты", - сказал он.

Министр также отметил, что на текущий момент в правительстве обсуждаются вопросы возобновления дотаций угледобывающим предприятиям.

"Сегодня это рассматривается, и это даст возможность снять вопрос зарплат шахтерам", - отметил Насалик.

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Он также сообщил, что Кабмин уже концептуально разработал программу развития угольной промышленности Украины. Она предполагает финансирование отдельных шахт, ликвидацию части шахт и приватизацию более 12 шахт.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплатам украинским шахтерам формировалась длительное время и к началу лета превышала 400 млн грн. Наличие долгов приводило к забастовкам шахтером и различным акциям протеста. Ситуация потребовала быстрых сиюминутных решений, а также разработки государственной программы развития угольных предприятий. Как ожидается, такая программа будет представлена до конца года, а ее основные элементы будут заложены в проект госбюджета на 2017 год.