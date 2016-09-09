Глава Минэнергоугля объяснил, для чего нужна закупка дополнительных объемов газа

Дополнительные объемы газа, которые по решению правительства будут закуплены для прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов, могут быть направлены на газомазутные блоки энергогенерирующих компаний в случае, если Украина столкнется с дефицитом угля в этот период.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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"У нас есть температурные режимы. Если они были в прошлом году лояльными, то мы предполагаем, что в нынешнем году будет понижение температуры, и мы должны быть готовы, - сказал Насалик. - При этом мы не знаем, как будет поставляться антрацитовая группа (угля - УНИАН) из зоны АТО, и предполагаем, что если этого угля не будет, то запуск газомазутных блоков сможет компенсировать антрацитовый уголь. Их мощность - порядка 1,2- 1,4 миллиарда кубов газа. Вот они и заложены в стратегические запасы".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил разработать и утвердить график закачки природного газа в украинские подземные хранилища (ПХГ), согласно которому запасы на 1 ноября 2016 года должны составить 17 миллиардов кубометров. Ранее предположительные запасы газа оценивались в 14,5 миллиарда кубометров.