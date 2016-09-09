Россия остановила поставки дизтоплива в Украину - СМИ

С 9 сентября поставки российского дизельного топлива в Украину были остановлены в связи с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ обнулить большинство ранее выданных разрешений экспортерам.

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Об этом пишет OilNews со ссылкой на импортеров российского ДТ.

«С пятницы большинство разрешений, выданных ранее ФСТЭК, обнулили. Поставки остановлены. Украинские компании экстренно подают новые документы для разблокирования российского импорта. Информацией о причинах такого хода регулятора российские поставщики не располагают», – отметил один из импортеров волгоградского дизтоплива.

Соответствующее извещение о решении ФСТЭК российские ресурсодержатели прислали большинству украинских контрагентов.

На данный момент, достоверно известно об остановке поставок с предприятий российского «Лукойла». В тоже время, подтвержденной информации о ситуации с поставками через нефтепродуктопровод ДП «Прикарпатзападтранс» пока нет.

По словам одного из крупных импортеров, предварительная информация о возможном прекращение поставок появилась еще в начале недели. «Поставки уже законтрактованного ресурса продолжаются. Однако, новых партий не отгружают». – пояснил собеседник.

Как сообщал OilNews, по итогам января-августа 2016 г. доля российских поставок дизтоплива на рынке Украины составила 16% всего импорта ДТ (506 тыс. т). В августе поставки продолжали расти как по нефтепродуктопроводу с отгрузкой из Новоград-Волынского, так и железнодорожным транспортом и достигли 36% всего импорта дизтоплива.