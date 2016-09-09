Украина рассчитывает отказаться от импорта газа к 2020 году – Гройсман

Украина, в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа, рассчитывает отказаться от импорта топлива к 2020 году.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения госпредприятия «Шебелинкагазвыдобування» в Харьковской области.

«Многие годы, особенно в 2007, 2008, 2009 и 2010-2013 годах, «Укргазвыдобування» – государственное предприятие, которое должно было добывать государственный газ, обеспечивать энергонезависимость страны, было на грани уничтожения. Мы этот процесс остановили», – цитирует Гройсмана пресс-служба.

По его словам, в этом году правительство выдало 14 разрешений на разведку месторождений, в то время как предыдущие 7 лет таких документов не выдавали. «Сегодня начали разработку верхнего горизонта Шебелинского газового месторождения. Специалисты оптимистически оценивают объемы запасов газа на этом месторождении, – сказал глава правительства. – Наша задача – на 7 млрд кубометров за 5 лет нарастить собственную добычу. Не платить валюту за то, чтобы импортировать газ, а производить собственный. Это существенно укрепит наши позиции по энергонезависимости, по национальной безопасности, сделает нас конкурентными, и главное – мы сможем качественно проходить отопительные сезоны».

Гройсман заверил, что правительство и далее продолжит курс на развитие собственной добычи и искоренения коррупции в нефтегазовом секторе путем ликвидации схем и придания добыче газа и нефти публичности.

«Понятно, что те, кто зарабатывал на этом сотни миллионов долларов и миллиарды, они этим не довольны. И об этом будет много разговоров», – предупредил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, Гройсман в рамках посещения госпредприятия «Шебелинкагазвыдобування» запустил в работу поисковую скважину №900 на Шебелинском газоконденсатном месторождении, оператором которого является государственная компания «Укргазвыдобування».