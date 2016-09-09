Аварию на газопроводе, из-за которой приостановили импорт газа из Польши, устранят за 3 дня

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор отечественной газотранспортной системы, планирует отремонтировать разгерметизированный газопровод во Львовской области в течение трех суток.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель пресс-службы компании Максим Билявский.

«На разрешение этой ситуации у нас есть до трех суток», - сказал Билявский, отметив, что транзит газа в Европу не нарушался.

По его словам, приостановка импорта газа из Польши в связи с разгерметизацией не влияет существенно на поставки импортного топлива в Украину, поскольку можно изменить маршрут закупок.

Билявский отметил, что существующие свободные мощности по словацкому и венгерскому коридорам составляют около 20 млн кубометров газа в сутки, тогда как поставки из Польши до аварии были на уровне 4 млн кубометров.

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Также в «Укртрансгазе» подчеркнули, что в результате разгерметизации магистрального газопровода пострадавших и жертв нет.

«Над выяснением причин разгерметизации работает специальная комиссия», - добавил Билявский, уточнив, что, вероятнее всего, проблема возникла из-за технического состояния трубы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, Украина приостановила импорт газа из Польши из-за разгерметизации магистрального газопровода во Львовской области.

7 сентября Украина импортировала 45,4 млн кубометров газа из Европы. На поставки из Польши в этот день приходилось 9,2% газа, из Венгрии - 5,7%, при этом самые большие объемы газа наша страна импортировала из Словакии - 85%.