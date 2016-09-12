Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, продолжая отыгрывать данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США по итогам прошлой недели, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:20 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,42% - до 47,34 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,59% - до 45,15 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Baker Hughes, опубликованным в пятницу, на завершившейся 9 сентября рабочей неделе число буровых установок в США выросло на 11 единиц, или на 2,21%, до 508 единиц. В годовом выражении показатель сократился на 340 единиц, или на 40,09%.

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"При этом количество нефтяных буровых установок выросло на 7 единиц, или на 1,71%, до 414 штук. Число газодобывающих установок выросло на 4 единицы или на 4,54% и составило 92 единицы. Данные вызвали негативную реакцию со стороны инвесторов, опасающихся ухудшения положения с сохраняющимся переизбытком предложения на рынке", - подчеркивает издание.

"Рынок по-прежнему перенасыщен и запасы высоки, так что мы можем увидеть дальнейшее снижение цен на нефть с текущих уровней, возможно, вновь к отметкам около 40 долларов", - сказал агентству Блумберг главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).