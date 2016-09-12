Украина возобновила импорт газа из Польши

Украина возобновила импорт природного газа из Польши в режиме 4,25 миллиона кубометров в сутки после завершения ремонта магистрального газопровода во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-секретарь государственной компании, оператора газотранспортной системы Украины, "Укртрансгаз" Максим Белявский на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня в 07:00 (12 сентября – УНИАН) возобновлен импорт газа из Польши, режим - 4,25 миллиона кубометров, загруженность коридора - 99%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что аварийно-восстановительные работы по ликвидации разгерметизации газопровода во Львовской области, которая произошла утром 9 сентября, были закончены сверхурочно, а именно в ночь с 10 на 11 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 9 сентября Украина приостановила импорт газа из Польши из-за случившейся разгерметизации магистрального газопровода диаметром 800 мм во Львовской области. После случившегося "Укртрансгаз" начал ремонтные работы, проведение которых было запланировано на трое суток.

По словам Белявского, приостановка импорта газа из Польши в связи с разгерметизацией не влияла существенно на поставки импортного топлива в Украину, поскольку можно изменить маршрут закупок. Также он отмечал, что существующие свободные мощности по словацкому и венгерскому коридорам составляют около 20 миллионов кубометров газа в сутки, тогда как поставки из Польши до аварии были на уровне 4 миллионов кубометров.

Справка УНИАН. 7 сентября Украина импортировала 45,4 миллиона кубометров газа из Европы. На поставки из Польши в этот день приходилось 9,2% газа, из Венгрии - 5,7%, при этом самое большие объемы газа наша страна импортировала из Словакии - 85%.

Украина в январе-августе текущего года сократила импорт газа из Европы в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,8 миллиарда кубометров. Импорт "голубого топлива" из России отсутствует с ноября прошлого года.