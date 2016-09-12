Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 13,1 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 3 сентября по 10 сентября увеличились на 3,4%, или на 425 миллионов кубометров, - до 13,112 миллиарда кубометров с 12,687 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 10 сентября составлял около 60 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Украина планировала в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

При этом в конце августа правительство приняло решение о необходимости доведения запасов газа в ПХГ до 17 миллиардов кубометров. Кабмин объясняет такое решение необходимостью 100-процентного обеспечения топливом украинских потребителей, а также гарантирования транзита газа европейским потребителям.

Госхолдинг "Нафтогаз Украины" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов долларов.