"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии почти до 26 миллиардов

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за 8 месяцев 2016 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,6% - до 25,991 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 8 месяцев 2016 года составили 23,226 миллиарда гривень (89,4%), а недоплата – 2,765 миллиарда гривень.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 11,673 миллиона гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-август текущего года уменьшилась по сравнению с январем-августом 2015 года до 51,569 миллиарда кВт-ч с 57,574 миллиарда кВт-ч. За отчетный период доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики составила 51,6%.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 млрд грн. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

В первом квартале 2016 года "Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с первым кварталом 2015 года на 25,4% - до 10,929 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.