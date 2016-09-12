ОПЕК повысил прогноз роста мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016 году на 10 тысяч баррелей в сутки, сообщает Росбалт со ссылкой на сентябрьский доклад ОПЕК.

"В соответствии с обновленным прогнозом, спрос на нефть в нынешнем году увеличится по сравнению с 2015 годом на 1,23 миллиона баррелей в сутки до 94,27 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, прогноз ОПЕК по спросу на нефть в 2017 году повышен на 10 тысяч баррелей в сутки до уровня 95,42 миллиона баррелей в сутки, что на 1,15 миллиона баррелей больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

В то же время ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть стран организации в 2016 году на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой в августовском докладе. Так, ОПЕК ожидает рост спроса на свою нефть в 2016 году на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2015 годом до 31,7 миллиона баррелей.

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Однако прогноз данного показателя на 2017 году эксперты ОПЕК повысили в сентябре на 500 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидают спроса на нефть стран организации в следующем году на уровне 32,5 миллиона баррелей в сутки, что на 800 тысяч баррелей в сутки выше, чем в 2016 году.

Цена нефтяной корзины ОПЕК в пятницу, 9 сентября, понизилась на 0,06 доллара, или на 0,13%, до 44,55 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 44,61 доллара за баррель.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.