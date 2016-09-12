В оккупированном Севастополе готовятся к очередному "блэкауту": электроэнергии из РФ зимой недостаточно

Дефицит электроэнергии в осенне-зимний период в оккупированном Севастополе может составлять от 25 до 30 МВт.

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Об этом сообщил представитель оккупационных властей - и.о. директора Департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, пишет издание «Примечания».

По его словам, проблема заключается в том, что электричества, которое сейчас поступает в Севастополь из Краснодарского края по энергомосту, зимой недостаточно: в пиковые нагрузки, когда температура будет опускаться ниже минус 20 градусов, а энергопотребление возрастать — до 270 МВт, возможен дефицит.

Причем дефицит электроэнергии город будет испытывать до тех пор, пока в Севастополе не построят собственную ТЭС, а первый блок Севастопольской электростанции будет введен в эксплуатацию не раньше сентября 2017 года. Последующий — в марте 2018-го. Таким образом, перебои с электричеством ждут людей, скорее всего, не последнюю зиму.

По словам чиновника, нехватка электроэнергии будет компенсирована за счет дизель-генераторных установок (ДГУ). Город располагает 388 такими установками, которые позволят полностью компенсировать нехватку электроэнергии, отметил Чибисов.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области.

Сейчас ЛЭП, по которой передавалось в Крым до 250 мегаватт, восстановлена, однако электроэнергия в Крым не подается, так как закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который с начала 2014 года аннексирован Россией.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».