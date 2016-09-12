Forbes: Почему нефтяное соглашение России и Саудовской Аравии обречено на провал

Об этом сообщает Тим Дэйсс в статье "Почему нефтяное соглашение России и Саудовской Аравии обречено на провал", опубликованной на сайте издания Forbes.

Два крупнейших в мире производителя нефти обязались создать рабочую группу для мониторинга рынка и разработки проекта рекомендаций. Таким образом они надеются стабилизировать нефтяные рынки и повысить низкие цены, которые летом 2014 года резко упали с $114 за баррель до примерно $40 в настоящее время.

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В январе цены на нефть снизились до немыслимого когда-то уровня в $20. Это усугубило и без того плачевное положение на рынке, который утопал в поставках нефти и безуспешно пытался стабилизировать ситуацию. Результатом стали дальнейшие увольнения в нефтяной промышленности (сейчас около 350 000), а также трудности для нефтяных компаний по всему миру.

Обе страны также выпустили заявление о том, что они признают необходимость сдерживания избыточных колебаний на рынке, сообщает российское информационное агентство Интерфакс.

Министр энергетики России Александр Новак сказал, что замораживание производства будет одним из способов стабилизации цен, и назвал заявление "историческим моментом" в отношениях между ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

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Некоторые СМИ сообщили, что соглашение России и Саудовской Аравии подготовит почву для предстоящей встречи между крупными нефтяными и газовыми производителями, которая состоится в Алжире в конце этого месяца.

В поисках минимального уровня цен на нефть

Даже если в Алжире страны действительно смогут договориться о замораживании производства, проблемы останутся, особенно для саудовцев и россиян, которые испытывают финансовые трудности из-за низких цен на нефть.

Производители нефти надеются, что замораживание производства установит нижний предел для цен. Тем не менее, в действительности это может не сработать. Замораживание добычи не уберет избыток нефти с рынка, а просто сохранит нынешнее положение. Этого недостаточно, чтобы восстановить рыночное равновесие и компенсировать потерянные доходы Эр-Рияда и Москвы.

Саудовцы, со своей стороны, столкнулись с рекордно высоким дефицитом бюджета в прошлом году (почти $ 100 млрд), и были вынуждены занимать деньги, чтобы покрыть его.

Однако, Россия страдает еще больше из-за двух проблем: низких цен на нефть и газ и влияния западных санкций, введенных из-за аннексии Крыма в 2014 году, на энергетический сектор.

Увеличение производства

Еще одна причина того, почему замораживание производства не сработает, заключается в том, что как Саудовская Аравия, так и Россия по-прежнему увеличивают производство, чтобы защитить долю рынка, особенно в Европе и Азии. Обещание заморозить производство на таких высоких уровнях – это лицемерие.

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Саудовцы добывали 10,5 миллионов баррелей в сутки в июле, то есть, на 30 000 больше, чем в июне – это новый рекорд. В июле Goldman Sachs сообщили, что производство России вырастет на 590,000 баррелей в день в течение следующих трех лет, до 11,65 миллионов баррелей в сутки, что превышает советский рекорд 11,42 миллионов баррелей в сутки в 1987 году.

Даже если замораживание производства установит нижний предел, это может иметь неприятные последствия. Почему? По той же причине, почему в первую очередь на мировых рынках нефти появился переизбыток, – сланцевая нефть в США.

Рост цен на нефть будет способствовать возобновлению простаивающего производства в США, а также увеличит объемы добычи других производителей, что приведет к обострению сценария с переизбытком, и цены снова упадут. Насколько низко? Диапазон $ 30 кажется наиболее вероятным.

Некоторые аналитики утверждают, что выход для Саудовской Аравии и России заключается в том, чтобы установить ценовой уровень, который удержит периферийных производителей вне этой сферы, но будет достаточно высоким, чтобы принести финансовое облегчение. Однако, такой детальный контроль мировых цен на нефть почти невозможно осуществить.

Единственный выход из сложившейся на рынке нефти ситуации – на самом деле сократить производство, то, о чем саудовцы (возможно) говорили на встрече G20. По данным Reuters, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью телевизионному каналу в ОАЭ, оптимистично говорил о сотрудничестве с другими производителями в преддверии встречи в Алжире, и добавил, что замораживание производства не является единственным решением.

Если министр энергетики имеет в виду сокращение производства, то пока он не говорит об этом прямо. Тем не менее, вопрос вызывает множество спекуляций и предположений, и, учитывая то, что в апреле ОПЕК и Россия не смогли прийти к соглашению о сокращении производства, то и нынешняя ситуация не внушает особого доверия. На самом деле, ОПЕК и Россия за 15 лет ни разу не смогли договориться о сокращении добычи.