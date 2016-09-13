Российская "Транснефть" прекратит экспорт нефтепродуктов через Прибалтику

«Транснефть» к 2018 г. прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил президент компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишут "Ведомости".

«В соответствии с поручением правительства мы переориентируем грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на наши балтийские порты - это Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Если в прошлом году там (в Прибалтике) переваливалось порядка 9 млн т нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн. До 2018 г., в ближайшие годы, мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей», - сказал он.

Читайте такжеForbes: Почему нефтяное соглашение России и Саудовской Аравии обречено на провалТокарев отметил, что в настоящее время заводы позволяют загрузить нефтепродуктопроводную магистраль до 32 млн т. «И часть мощностей, которые не востребованы под нефть, мы переориентируем под продукты. Это произойдет в направлении Приморска - до 25 млн т дизельного топлива будем поставлять, и в направлении Новороссийска с Волгоградского НПЗ, группы НПЗ Краснодарского края», - сообщил он.