Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016 году - на 200 тыс. баррелей в сутки, до 96,1 млн баррелей в сутки, об этом говорится в сообщении на сайте МЭА.

Основная причина снижения прогноза - более слабые показатели по третьему кварталу.

Читайте также"Одесса-Броды" полностью готов к транзиту нефти из Азербайджана - "Укртранснафта"Прогноз на 2017 год также понижен на 200 тыс. баррелей — до 97,3 млн баррелей в сутки.

В МЭА отмечают, что достижение баланса мирового рынка нефти затягивается, предложение на рынке продолжит превышать спрос еще по крайней мере в течение первой половины следующего года.