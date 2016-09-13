Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть
11:40, 13 сентября 2016Энергетика
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В МЭА отмечают, что достижение баланса мирового рынка нефти затягивается.
REUTERS
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016 году - на 200 тыс. баррелей в сутки, до 96,1 млн баррелей в сутки, об этом говорится в сообщении на сайте МЭА.
Основная причина снижения прогноза - более слабые показатели по третьему кварталу.
Читайте также"Одесса-Броды" полностью готов к транзиту нефти из Азербайджана - "Укртранснафта"Прогноз на 2017 год также понижен на 200 тыс. баррелей — до 97,3 млн баррелей в сутки.
В МЭА отмечают, что достижение баланса мирового рынка нефти затягивается, предложение на рынке продолжит превышать спрос еще по крайней мере в течение первой половины следующего года.
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