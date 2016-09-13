Госатомрегулирования продлило срок эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины продлила срок эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС, входящей в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", до 23 декабря 2025 года.

Соответствующее решение было единогласно принято коллегией Госатомрегулирования в ходе заседания.

"Спасибо за принятое решение относительно продления срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС", - сказал присутствующий на заседании глава ведомства Сергей Божко.

По его словам, Запорожская АЭС выполнила все требования для продления срока эксплуатации первого энергоблока, для которого при строительстве был установлен период эксплуатации - 30 лет.

При этом Божко подчеркнул, что продление срока эксплуатации соответствует мировой практике, а в Украине после продления уже работают два энергоблока Ривненской АЭС и два блока Южно-Украинской АЭС.

Выступивший на коллегии президент "Энергоатома" Юрий Недашковский отметил, что принятие данного решения направлено на повышение энергетической независимости страны.

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"Хотел бы отметить, что в условиях войны, не только на востоке Украины, но и информационной войны, которая, в том числе, направлена и на дискредитацию работ по продлению сроков эксплуатации энргоблоков украинских АЭС, регулятором было принято вполне взвешенное и правильное решение о работе первого энергоблока ЗАЭС сверх проектного срока. Совместная работа эксплуатирующей организации и Госатомрегулирования в конечном итоге была направлена на повышение энергетической независимости нашего государства", - сказал Недашковский.

Он отметил, что на первом энергоблоке Запорожской АЭС в полном объеме выполнены инжиниринговые работы, заменено оборудование, которое отработало свой ресурс, выполнена переоценка технического состояния энергоблока, мероприятия по обеспечению его сейсмической устойчивости и многие другие работы.

"Перед нами предстал серьезный вызов, ведь на этапе продления эксплуатации находились одновременно два энергоблока Запорожской АЭС - первый и второй. Хотел обратить внимание на то, что энергоблок №1 ЗАЭС является первым серийным миллионником типа ВВЭР среди построенных в Украине. Предыдущие блоки ВВЭР-1000, на которых мы продлевали сроки эксплуатации, относились к малосерийным. Поэтому работы на первом блоке Запорожской АЭС были чрезвычайно важны с точки зрения наработки опыта по продлению эксплуатации именно серийных энергоблоков, к которым относятся все блоки украинских АЭС типа ВВЭР-1000, кроме первого и второго Южно-Украинской АЭС", - уточнил Недашковский.

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В мае 2015 года "Энергоатом" подал заявку в Госатомрегулирования на продление строка эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС. С 8 августа по 7 сентября 2016 инспекция проводила общественное обсуждение вопроса о возможности продления срока эксплуатации ядерной установки этого энергоблока.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.