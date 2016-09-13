США потеряли лидерство по добыче нефти - обогнала Саудовская Аравия

Саудовской Аравии удалось обойти США по нефтедобыче благодаря тому, что с мая 2016 года суточная добыча арабской страны увеличилась на 400 тысяч баррелей, в то время как в США за тот же период этот показатель сократился на 460 тысяч баррелей, сообщает Росбалт со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

"По данным организации, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии составила 10,6 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

США благодаря так называемому сланцевому буму удерживали первое место по нефтедобыче с апреля 2014 года. Сокращение американской добычи произошло на фоне резкого снижения числа работающих буровых вышек - по данным Baker Huges, в мае оно снизилось до рекордно низкого показателя (404 единицы). На начало сентября оно выросло до 508.

По данным американского Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США в августе в среднем составляла чуть более 8,5 миллиона баррелей в сутки. С учетом других "жидких углеводородов" добыча в США составляла 12,2 миллиона баррелей в сутки.

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Ранее во вторник агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть в нынешнем году на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августовской оценкой до 96,1 миллиона баррелей в сутки. При этом прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году оказался снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 миллиона баррелей в сутки.

По ожиданиям МЭА, темп роста мирового спроса на нефть в 2017 году окажется еще на 100 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в 2016 году и составит 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Объем мирового спроса в 2017 году при этом составит 97,3 миллиона баррелей в сутки, прогнозируют в агентстве, что на 200 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в августовском прогнозе МЭА.