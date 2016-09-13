Глава "Энергоатома" против введения еженедельного маневрирования мощностями энергоблоков АЭС

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский выступил против предложения госкомпании "Укрэнерго" - оператора объединенной энергосистемы Украины, по введению еженедельного маневрирования мощностями энергоблоков отечественных АЭС.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о предложении "Укрэнерго" проводить еженедельное маневрирование блоками АЭС.

"Как ввести недельное маневрирование на энергоблоках, которые для этого не предназначены? Эти понижения и повышения мощности на 500 МВт разрушили нам быстроходный генератор на третьем энергоблоке Ривненской АЭС", - сказал Недашковский журналистам, отметив, что ремонт данного генератора занял три месяца.

"Мы его (генератор - УНИАН) три месяца ремонтировали благодаря такой "блестящей" идее", - подчеркнул президент "Энергоатома".

При этом он отметил, что для введения недельного маневрирования должна быть проведена соответствующая подготовка, которая сейчас проходит на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС.

"Мы готовимся к маневрированию – выполнили комплекс исследований на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС, успешно провели 21 цикл разгрузки-нагрузки. Сейчас ведется работа по утверждению отчета. Мы получили замечания Госатомрегулирования и устранили их. Дальше будет следующий этап испытаний – 200 циклов разгрузки-нагрузки. Необходимо подготовить обоснования и модернизировать оборудование второго контура", - сказал Недашковский.

Он также высказался против предложения "Укрэнерго" о смещении графиков ремонтов трех энергоблоков. По словам Недашковского, в случае переноса даты выхода на плановый ремонт блоков, они должны в течение месяца снижать мощность, что временно увеличит производство электроэнергии, однако, уменьшит генерацию атомной энергии по итогам года.

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Как сообщал УНИАН, госкомпания "Укрэнерго" предложила Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" сместить графики ремонтов трех энергоблоков, а также начать маневрирование энергоблоками в зимний период для экономии дефицитного угля антрацита.

По словам главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, смещение графиков плановых ремонтов и недельное маневрирование блоками в объеме 500 МВт может сэкономить около 1,5 миллиона тонн дефицитного угля антрацита для отечественных теплоэлектростанций.

После инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина в частично закупает топливо в Южно-Африканской Республике.

На захваченной боевиками территории антрацит добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

Ранее Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 миллиона тонн угля антрацитовой группы и 1,4 миллиона тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.

С 5 по 12 сентября запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций увеличились на 6,3% - до 417 тысяч тонн, угля газовой марки - увеличились на 3,9%, до 579 тысяч тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.