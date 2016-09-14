Мировые инвестиции в энергетику в прошлом году сократились на $200 миллиардов

Глобальные инвестиции в энергетический сектор в 2015 году сократились до 1,8 триллиона долларов с 2 триллионов в 2014 году, говорится в ежегодном аналитическом докладе "Мировые инвестиции в энергетику 2016" Международного энергетического агентства (МЭА).

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Агентство отмечает, что за отчетный период возросли инвестиции стран мира в производство источников "более чистой энергии", но инвесторам по-прежнему необходимы ясность и определенность от политиков, сообщает Прайм.

Самые крупные инвестиции в энергетику в 2015 году, как и в прошлом, были у Китая — 315 миллиардов долларов. Средства вкладывались в производство источников энергии с низким содержанием углеродов и в энергоэффективность.

Инвестиции в энергетический сектор США сократились почти на 75 миллиардов долларов - до примерно 280 миллиардов - из-за снижения цены на нефть и издержек дефляции, говорится в докладе МЭА.

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Ближний Восток и Россия в 2015 году оказались наиболее устойчивыми к сокращению расходов на энергетический сектор, благодаря снижению издержек на производство из-за изменения курса валюты. В результате на нефтяные компании этих стран приходится до 44% общего объема инвестиций в геологоразведку.

В докладе отмечается, что развитые страны постепенно переходят к развитию инновационных источников электроэнергии, сокращая расходы на устаревшие технологии. Так, инвестиции в возобновляемые источники энергии в 2015 году составили 313 миллиардов долларов, что составляет почти 20% общих расходов на энергию.

Развитие инновационных технологий способствовало росту инвестиций в интеллектуальные сети и энергохранилища, которые, как ожидается, в будущем будут играть решающую роль в интеграции ветровой и солнечной энергий.

Вложения в газовые электростанции сократились почти на 40%. При этом азиатские рынки пока продолжают инвестировать в угольную энергетику.