Цены на нефть растут после падения накануне

Цены на нефть растут в среду после снижения на 3 процента за предыдущую сессию, поскольку данные Американского института нефти (API) указали на меньшее, чем ожидалось, увеличение запасов в США.

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По данным API, запасы нефти увеличились на 1,4 миллиона баррелей до 514,7 миллиона за неделю, завершившуюся 9 сентября, тогда как аналитики прогнозировали рост на 3,8 миллиона баррелей. Официальные данные правительства США о запасах нефти будут опубликованы в среду, сообщает Рейтер.

Утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $47,26 за баррель, на 0,34 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,49 процента до $45,12 за баррель.

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Стоимость нефти снизилась во вторник, поскольку Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что замедление роста спроса на нефть на фоне увеличения запасов и поставок может сигнализировать, что рынок будет перенасыщен как минимум в течение первого полугодия 2017 года.

"Нефть подверглась серьёзной распродаже, после того как МЭА опубликовало ежемесячный отчёт, показав, что ожидает сохранения избытка нефти на рынке после начала 2017 года, - написал австралийский банк ANZ. - Низкие цены на нефть, вероятно, окажут давление на сектор, а аппетит инвесторов останется слабым".

Рост цен на нефть может также сдерживаться увеличением объема экспорта из Ливии, поскольку Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила во вторник, что незамедлительно начнет работу над восстановлением экспорта нефти из портов, захваченных силами, лояльными генералу Халифе Хафтару.

Добыча нефти в Ливии может вырасти до 600.000 баррелей в сутки примерно с 290.000 баррелей в сутки в течение месяца, ещё сильнее увеличив избыток предложения на рынке.