Россия может остановить поставки сжиженного газа в Украину - СМИ

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России может принять решение о прекращении экспортных поставок сжиженного газа из РФ в Украину.

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Об этом сообщает OilNews со ссылкой на ряд источников в среде российских поставщиков.

«Решение аналогичное с прекращением поставок ДТ в Украину, в ближайшие дни должно быть представлено российским экспортерам сжиженного газа. Причины введения и термины действия ограничений пока не известны», – рассказал спикер из трейдерских кругов России.

Отметим, что на долю РФ приходится 51% всего наполнения украинского рынка сжиженным газом. В то же время с июля наблюдается существенный дефицит ресурса на украинском рынке, вызванный перебоями в поставках сжиженного газа из РФ, которые вынудили операторов в августе поставлять СУГ из Литвы и даже из Италии. На сегодня стоимость оптовых партий газа взлетела к 21 400 грн/т с 12 000 грн/т в начале июля.

Напомним, с 9 сентября поставки российского дизельного топлива в Украину были остановлены в связи с решением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) обнулить большинство ранее выданных экспортерам разрешений. Впоследствии «Транснефть» также сообщила, что получила от Центральной энергетической таможни РФ предписание остановить транспортировку дизельного топлива в Украину по системе нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление».