Долги "Киевэнерго" за газ достигли 1,1 миллиарда – "Нафтогаз"

Общая задолженность столичной теплоснабжающей компании "Киевэнерго" за приобретенный природный газ у Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии по состоянию на 13 сентября достигла 1,1 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Общая задолженность "Киевэнерго" за газ на 13 сентября 2016 составляет 1,1 миллиарда гривень, при этом компания является одним из крупнейших должников "Нафтогаза". Две трети этой задолженности (более 700 миллионов гривень) - это деньги, не оплаченные за использованный предприятием газ … еще треть задолженности – это начисленные по условиям договоров штрафные санкции (более 400 миллионов гривень) за 2012-2014 годы", - говорится в сообщении компании.

Также по информации "Нафтогаза", холдинг продолжает осуществлять подачу газа для нужд "Киевэнерго", поскольку такое обязательство возложено на компанию законом.

"Если теплокоммунэнерго имеет договор поставки газа и оплачивает 90% стоимости его текущего потребления, то мы не может остановить подачу газа", - подчеркнули в пресс-службе.

"Киевэнерго" продолжает распространять обращение к гражданам, в которых компания обвиняет "Нафтогаз" в невозможности продолжения ремонта теплосетей и отсутствии горячей воды в домах киевлян… "Киевэнерго" были известны условия договоров, по которым в случае задолженности начисляются штрафные санкции, а также последствия непогашения задолженности", - сообщили в "Нафтогазе", добавив, что за несколько лет столичная компания не предпринимала необходимых мер по погашению своих долгов.

Также в "Нафтогазе" заявили, что неспособность коммерческой компании рассчитываться по своим долгам не может быть причиной для прекращения поставок горячей воды добросовестным потребителям.

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Как сообщал УНИАН, в 2014-2015 годы между "Киевэнерго" и "Нафтогазом" возникали споры относительно выплаты задолженности за потребленный газ. "Нафтогаз" настаивал на оперативной оплате поставленного "Киевэнерго" газа, а последняя, в свою очередь, заявляла о значительной задолженности бюджетных организаций столицы за предоставленные услуги, что не позволяло своевременно и в полной мере рассчитываться за газ.

2 июля Государственная исполнительная служба на основании решений суда арестовала счета столичной энергокомпании "Киевэнерго", а также счета еще более 100 украинских предприятий теплокоммунэнерго из-за штрафных санкций "Нафтогаза".

13 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что счета энергогенерирующей компании "Киевэнерго" и 104 энергокомпаний в других областях Украины разблокированы и ремонтные службы смогут продолжить подготовку теплосетей к отопительному сезону

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежат энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.