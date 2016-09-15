Нефть продолжает дорожать на данных из США

Мировые цены на нефть в четверг вернулись к росту, так как инвесторы продолжают оценивать данные по запасам "черного золота" в США от Минэнерго страны, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:58 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52% - до 46,09 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до 43,70 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 сентября, неожиданно сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 510,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста индикатора - на 3,8 миллиона баррелей, до 515,2 миллиона баррелей.

На прошлой неделе ведомство также сообщало о сокращении запасов "черного золота" в США - на 14,5 миллиона баррелей, до 511,4 миллиона баррелей. Таким образом, данный показатель снижается вторую неделю подряд.

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"Это хорошая новость - в данное время года увидеть подобное снижение (запасов нефти)", - сказал агентству Reuters главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).

В то же время добыча нефти в США за неделю увеличилась - на 0,41%, или на 35 тысяч баррелей в сутки, до 8,493 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 228,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 4,6 миллиона баррелей, или на 2,9%, - до 162,8 миллиона баррелей. Эти данные вызвали негативную реакцию инвесторов и привели снижению нефтяных цен в среду до минимумов с начала сентября.