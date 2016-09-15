Украина может полностью обойтись без поставок угля из зоны АТО — министр энергетики

Украина может полностью обойтись без поставок угля из зоны АТО при условии увеличения потребления угля газовой группы вместо дефицитного антрацита, запасы которого в основном находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом во время круглого стола о проблемах энергетики заявил профильный министр Игорь Насалик.

Кроме того, по словам министра энергетики и угольной промышленности, необходимо увеличение объема производства АЭС и возможен запуск газомазутных блоков теплоэлектростанций.

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"За счет диверсификации поставок угля и переориентированию некоторых блоков ТЭС с антрацита на уголь газовых марок, а также за счет того, что мы увеличили мощность атомной генерации (на 1,1 миллиарда кВт-ч выше плана) ... даже если может придется запустить газомазутные блоки ТЭС, мы сможем полностью обойтись без поставок угля из зоны АТО", - сказал Насалик.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт.

После этого страна начала импортировать уголь. В 2015 году Украина импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,632 миллиарда долларов.