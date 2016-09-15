Глава Минэнергоугля заявил о возможном снижении цен на электроэнергию в феврале-апреле 2017 года

Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривают вопрос о возможном снижении цен на электроэнергию в феврале-апреле 2017 года.

Об этом во время круглого стола, посвященного проблемах энергетики, сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

"Может, на меня обидится Дмитрий Вовк (глава НКРЭКУ - УНИАН), но я все же скажу, что мы рассматриваем вопрос о том, чтобы в феврале, марте или апреле следующего года осуществить существенное снижение цен на электроэнергию", - сказал Насалик.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Согласно этому графику тарифы были поэтапно подняты с 1 апреля и 1 сентября 2015 года в среднем на 45,2% и 23% соответственно.

С 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила тариф на электроэнергию для населения до 57 коп. за кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч.

Следующее повышение тарифов для населения произойдет с 1 марта 2017 года - до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц.