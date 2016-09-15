Bloomberg: Перенасыщение на рынке нефти увеличится, поскольку возобновляется добыча на месторождениях в Нигерии и Ливии

Об этом пишут Лора Хёрст, Элиша Бала-Гбогбо и Анжелина Раске в статье "Перенасыщение на рынке нефти увеличится, поскольку возобновляется добыча на месторождениях в Нигерии и Ливии", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Ливийская государственная нефтяная компания в среду сняла ограничения на продажу нефти в портах Рас-Лануф, Эс-Сидер и Зуентина, это разблокирует примерно 300,000 баррелей в день. Ходят слухи, что в Нигерии Exxon Mobil Corp. готова возобновить поставки нефти с Qua Iboe, самой большой экспортной площадки страны. По оценкам Bloomberg, в прошлом году поставки в среднем составляли около 340 000 баррелей в день. Кроме того, второе месторождение в Нигерии, которым управляет Royal Dutch Shell Plc, в течение нескольких дней планирует возобновить поставки примерно 200 000 баррелей в день.

Хотя есть причины сомневаться в том, что эти баррели поступят на рынок, но возобновление этих поставок – более 800 000 баррелей в день – может более чем в три раза увеличить переизбыток, который и без того удерживал цены на низком уровне в сравнении с 2014 годом. Это может произойти перед встречей членов Организации стран-экспортеров нефти и России в Алжире в конце этого месяца. Они соберутся, чтобы обсудить возможное замораживание добычи для стабилизации мировых нефтяных рынков.

"Если добыча снова начнется и в Нигерии, и в Ливии, то восстановление равновесия окажется еще более далекой перспективой", - сказал Оливье Жакоб, управляющий директор Petromatrix GmbH в Цуге, Швейцария. "Это существенно усложняет ситуацию перед встречей в Алжире".

Ливийские поставки

Нефть в Нью-Йорке и Лондоне удерживается на уровне ниже $ 50 за баррель в течение нескольких месяцев. В настоящее время перенасыщение на рынках составляет около 370 000 баррелей в день, согласно данным парижского Международного энергетического агентства.

Возобновление поставок из трех ливийских портов позволит Ливии удвоить добычу нефти до 600.000 баррелей в день в течение четырех недель, сказал во вторник в заявлении Мустафа Саналла, председатель National Oil Corp.

Экспорт возможен только после существенного улучшения ситуации с безопасностью, сообщил он в среду в отдельном заявлении. Национальная нефтяная компания в Триполи отказалась от мер под названием форс-мажорные обстоятельства, которые дают компании право не выполнять обязательства по поставкам.

Ливия подала, по крайней мере, полдюжины заявок о возобновлении поставок. Все были отклонены. На этот раз отличием может стать то, что нефтяная компания заключила сделку с Халифа Хафтаром, командующим войсками, которые взяли под свой контроль Эс-Сидер и Рас-Лануф. Он также контролирует нефтяные месторождения и трубопроводы.

Qua Iboe

Тем временем, Exxon заполнила хранилища в своем экспортном терминале в Нигерии и ожидает разрешения правительства на возобновление поставок, сообщил человек, знакомый с ситуацией. В Exxon отказались предоставить график возобновления и сказали, что форс-мажорные обстоятельства, действующие с июля, по-прежнему в силе.

В Нигерии в этом году вооруженные группировки неоднократно атаковали нефтяную инфраструктуру. Поэтому любое возобновление потока зависит от безопасности трубопроводов и экспортных терминалов. Добыча на Qua Iboe прекратилась из-за форс-мажорных обстоятельств, после "воздействие третьей стороны" на трубопровод в июле, сообщают в Exxon.

"Если это правда, то это окажет понижающее воздействие на рынки, поскольку на рынок собираются вывести слишком большой объем", - сказал Томас Пью, экономист Capital Economics, добавив, что он сомневается в возобновлении поставок с учетом ситуации в обеих странах.

West Texas Intermediate, эталон США, в 12:56 часов вечера в Гонконге, вырос на 0,3%, до $ 43,70 за баррель. Brent выросла на 0,5%, до $ 46,09 за баррель на лондонской ICE Futures Europe exchange.