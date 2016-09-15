"Фактор НКРЭКУ" или Роттердам плюс-минус атом

Атомная генерация всегда была и остается основой электроэнергетики Украины – это общеизвестный факт. Электроэнергетика же является основой обеспечения жизнедеятельности граждан Украины и всей экономики Украины. Повышение цены на электроэнергию вымывает эту основу из под всей жизнедеятельности страны.

Не секрет, что в течение последних двух лет доля атомных станций в структуре Энергорынка в среднем находилась на уровне 55%, поднимаясь до 70% на пиках потребления в осенне-зимний период и опускаясь до 51-52% летом когда атомные реакторы загружаются топливом. Всем кто интересуется электроэнергетикой также прекрасно известно, что 1 кВт-ч электроэнергии, производимой АЭС, обходится ГП «Энергорынок» более чем вдвое дешевле электроэнергии, выработанной тепловыми электростанциями. Очевидно, что именно сохранение высокой доли атомной энергетики в общем балансе производства электроэнергии в стране остается основным сдерживающим фактором роста цены киловатта-часов для всех категорий потребителей. Особенно, под соусом «роттердам плюс», когда угольным электростанциям разрешают еще повышать стоимость электроэнергии со ссылкой на повышение стоимости угля.

Известно, что устанавливает, продолжая повышать, тарифы на электроэнергию для населения и остальных потребителей, тарифы на отпуск всех видов генераций, рассчитывает оптовую рыночную цену (ОРЦ) одного киловатта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все вышеперечисленные факты вполне доступны для понимания даже неспециалисту, но кто же мог предположить, что для нынешнего руководителя НКРЭКУ - Дмитрия Вовка они, мягко говоря, неочевидны.

Удивляет позиция главы Регулятора, изложенная в интервью изданию Bihus.info, опубликованного 13 сентября, когда скрывая истинные причины роста цены электроэнергии для потребителей он заявляет: «…Причина роста ОРЦ в целом связана с другой причиной – изменением структуры производства по видам генераций. Основная причина – это существенное падение, вследствие просрочки ремонтов, объемов производства электроэнергии Энергоатомом. У них первоначальный план был 88 млрд. киловатт-часов, сейчас их план - 80 млрд киловатт-часов. Этот эффект является очень существенным, и именно он привел к увеличению ОРЦ...». Скрывая, что коренной причиной длительных ремонтов атомных блоков Явилось многолетнее хроническое недофинансирование этих ремонтов. Только по возникновению проблем рассматривается их финансирование, а еще проблемы тендеров, о которых не писал и не говорил только ленивый.

Тем не менее, доля НАЭК «Энергоатом» в структуре энергорынка по итогам 8 месяцев 2016 года составила 53%, что на 8,4% больше чем за 8 месяцев довоенного 2013 года. Да, действительно, в реальных цифрах производство электроэнергии на АЭС в сравнении с тем же 2013 годом сократилось. же,. Определенные колебания доли атомной генерации год от года действительно присутствуют, но общая тенденция очевидна – за последние три года выросла. При этом ни в 2013 году ни ранее (когда доля АЭС колебалась в районе 47%) никому и в голову не приходило увязывать рост цен на электроэнергию с атомной генерацией, поскольку всем было предельно ясно – именно благодаря атомщикам рост тарифов хоть как-то сдерживается – их электроэнергия самая дешевая.

Заявляя о «просрочке ремонтов» энергоблоков АЭС, Дмитрий Вовк естественно не скрывает от общественности, что Энергоатом неоднократно обращал внимание НКРЭКУ на отсутствие в тарифе на отпуск электроэнергии атомными станциями средств на закупку оборудования, необходимого для своевременного выполнения ремонтов. По настоянию НКРЭКУ Министерство в начале года искусственно завышает планы по выработке для АЭС, чтобы НКРЭКУ могло принять минимальный тариф для компании. И только когда оборудование выходит из строя и блок отправляется на вынужденный ремонт или простаивает из-за отсутствия оборудования и запасных частей для обеспечения безопасности и надежности его работы в процессе продления его срока эксплуатации, НКРЭКУ вынуждено выделить сумму на его замену или восстановление работоспособности, а ведь еще тендеры. При этом позволяет себе комментировать журналистам, дескать, атомщики виноваты.

Ну и последнее, совершенно очевидно, что обвиняя атомщиков, глава НКРЭКУ просто уводит внимание общественности от цен на импортный уголь, формируемых по так называемой формуле «Роттердам + доставка». Иначе чем объяснить то, что чиновник ТАКОГО уровня, утверждает, что в росте тарифов виноваты атомщики.

Украинские атомщики не ждут поздравлений и не планируют пышных торжеств, они как обычно готовятся нести нагрузку на пиках потребления электроэнергии в осеннее - зимний сезон. Надежная и безопасная работа АЭС, как и все предыдущие годы, позволит обеспечить потребителей экологически чистой электроэнергией, цена которой остается более чем в два раза ниже тепловой. Коллектив «Энергоатома» надеется, что СМИ и общественность смогут адекватно оценить усилия атомщиков по поддержанию социально-экономической стабильности в стране, что у общественности хватит здравого смысла понять, кто организовал безудержный рост тарифов и спекулирует на проблеме снижения уровня жизни рядовых украинцев.

Владимир Бронников