"Укргазвыдобування" намерено в следующем году увеличить инвестиции в добычу газа на 70%

Крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" намерена в 2017 году увеличить общие инвестиции в развитие добычи газа в стране на 70% по сравнению с ожидаемым показателем по итогам текущего года – до 18 миллиардов гривень.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко.

"18 миллиардов гривень в 2017 году компания инвестирует. Это при условии снижения ренты, которое заложено в Налоговом кодексе", - сказал он, добавив, что в этом году общий объем инвестиций в добычу газа ожидается на уровне 10,6 миллиарда гривень.

Читайте такжеКрупнейшая в Украине газодобывающая компания начала производить бензин стандарта Евро-5

Как сообщал УНИАН, ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко представил программу увеличения добычи газа до 2020 года. По его словам, госкомпания нарастит добычу до 20 миллиардов кубометров газа.

В рамках реализации этой программы компания должна проводить поисковые и эксплуатационные бурения.

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 миллиарда кубометров природного газа – 70% от объема добычи "голубого топлива" в стране. По итогам 2014 года "Укргазвыдобування" задекларировала 1,4 миллиарда гривень чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 8,9 миллиона гривень.