Ривненская АЭС вывела в ремонт турбогенератор энергоблока №1

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», в соответствии с согласованной заявкой вывела в ремонт до 17 сентября 2016 года турбогенератор энергоблока №1 для устранения замечаний в системе уплотнения вала генератора. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«В соответствии с согласованной заявкой выведен в ремонт турбогенератор ТГ-1 энергоблока №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС для устранения замечаний в системе уплотнения вала генератора. Дата завершения ремонта ‒ 17 сентября 2016 года. Сейчас мощность энергоблока №1 составляет 50% от номинальной», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 сентября в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 580 МВт.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 42,9 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 593,9 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 12 млрд 444,8 млн кВт-ч электроэнергии.

Отмечается, что на энергоблоке №4 продолжаются 29-е сутки среднего планово-предупредительного ремонта, все работы проводятся в соответствии с графиком.

«В ремонте - оборудование и механизмы второго канала системы безопасности. В активной зоне реактора проводится перегрузка ядерного топлива. На парогенераторах проведен контроль металла теплообменных трубок, продолжается замена штуцеров продувки парогенераторов. По турбогенератору ТГ-6 выполняется ремонт подшипников, сборка цилиндров низкого давления ЦНТ-2 и ЦНД-3, ремонт статора генератора», - отметили в пресс-службе.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Ривненская АЭС отключила от сети энергоблок №4 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.