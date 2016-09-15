"Укрнафта" заявляет о трудностях в связи с отсутствием принятого плана финоздоровления компании

Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

«Мы должны быть реалистами, понимая, что сегодняшняя наша цель – это построение сильной компании, поэтому пока мы не можем поднять зарплаты до того уровня, который в последнее время вырос в нефтегазовом секторе Украины», - приводятся в сообщении слова главы правления «Укрнафты» Марка Роллинса.

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В пресс-службе компании отметили, что трудности с повышением зарплаты во многом обусловлены тем, что все еще не принят ранее предложенный Роллинсом план финансового оздоровления компании, и добавили, что, несмотря на это, компания продолжает разрабатывать меры по повышению зарплаты сотрудников и внедрению современной системы мотивации персонала.

«Мы делаем все возможное для выполнения наших обязательств перед сотрудниками согласно законодательству Украины и Коллективному договору (между правлением и трудовым коллективом – УНИАН). Правление «Укрнафты» считает профсоюзы своими социальными партнерами и прилагает все усилия для построения конструктивного диалога для решения сложившейся ситуации», - добавил Роллинс в ответ на пикетирование (15 сентября) главного офиса компании представителями профсоюзов с целью дальнейшего повышения зарплаты и обеспечения полной занятости.

Как сообщает пресс-служба, компания, выполняя свои социальные обязательства, в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила зарплату свои сотрудникам на 12,1%. «Заработная плата выплачивается вовремя и без задержек. Работники получают премии за отличное выполнение производственных заданий. Также компания выделяет материальную помощь для лечения сотрудников… В октябре сотрудники получат премию за достижения 2015 года», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Марк Роллинс приступил к исполнению обязанностей главы «Укрнафты» в сентябре 2015 года, после того как его летом утвердил наблюдательный совет компании. За это время новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

В мае 2014 года Высший хозяйственный суд Украины обязал компании «Укртрансгаз» и «Нафтогаз Украины» не препятствовать «Укрнафте» в осуществлении ее права собственности и выдать газ из подземных хранилищ в объеме 2 млрд куб. м. Это решение остается невыполненным и до сегодняшнего дня. Вследствие этого уже возбуждено несколько уголовных производств. Кроме того, в начале августа Окружной административный суд Киева обязал Государственную фискальную службу Украины принять 2 млрд куб. м природного газа в качестве налогового залога.

К концу 2015 года Роллинс для спасения компании предложил разработать и утвердить план досудебной санации "Укрнафты". 22 июня 2016 года план досудебной санации крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании «Укрнафта» находился на стадии согласования с Кабинетом министров Украины. Дальнейшим этапом станет его рассмотрение на собрании акционеров, которое было намечено на 15 сентября, но не состоялось.

В конце августа компания заявила, что «Нафтогаз Украины» подвергает опасности процесс финансового оздоровления «Укрнафты», предложив рассмотреть план досудебной санации только в случае отказа «Укрнафты» взыскивать стоимость добытого ею природного газа в 2006-2012 годах.