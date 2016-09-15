Гройсман рассказал о планах создать фонд энергоэффективности размером в 3,5-4 миллиарда

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации проекта государственного бюджета Украины на 2017 год.

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«Наши усилия позволят увеличить добычу газа. Мы будем ее наращивать, чтобы выйти через 4-5 лет на полную энергонезависимость нашей страны. Мы не будем за валюту покупать газ за рубежом… что значительно повысит нашу энергетическую безопасность и нашу конкурентность на внешних рынках», - сказал Гройсан.

Также премьер-министр отметил, что на финансирование планируемого фонда энергоэффективности может достигнуть 3,5-4 млрд грн.

«Мы должны достичь энергоэффективного использования ресурсов. Создание фонда энергоэффективности (принятие о закона о нем украинским парламентом) позволит нам создать открытый и качественный инструмент для достижения целей по энергоэффективности… 800 млн грн мы привлечем из бюджета, и также Украина сможет дополнительно привлечь 100 млн евро. Фактически мы можем рассчитывать на 3,5-4 млрд, которые будут привлечены для формирования фонда энергоэффективности», - сказал Гройсман.