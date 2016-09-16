Мировые цены на нефть вернулись к снижению

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, передает Gazeta.ru.

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Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,68%, до $43,61 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,71%, до $46,26 за баррель.