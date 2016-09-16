"Нафтогаз": у нас забрали функцию управления "Укртрансгазом"

10:56, 16 сентября 2016
Энергетика
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В НАК заявили, что инициированное Минэкономразвития изменение устава «Нафтогаза» ставит под угрозу получение 500 млн долл. кредита для закупки газа.

Фото УНИАН

Изменение устава Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины», которое было инициировано и проведено Министерством экономического развития и торговли на прошлой неделе, ставит под угрозу получение 500 млн долл. кредита на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза». 

«Эти события (изменение устава «Нафтогаза» по инициативе Минэкономразвития - УНИАН) ставят под угрозу заключение «Нафтогазом» кредитного соглашения с привлечением Всемирного банка на сумму 500 млн долл. Эти средства необходимы для закупки газа и стабильного прохождения Украиной зимнего сезона», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что согласно новой редакции устава, Минэкономразвития забрало у «Нафтогаза» функцию управления компанией-оператором газотранспортной системы «Укртрансгаз».

«У нас забрали функцию управления «Укртрансгазом». Теперь он переподчинен напрямую министерству», - сообщили в пресс-службе. 

По информации «Нафтогаза», такие действия Минэкономразвития не согласовываются с принципами корпоративного управления, которые соблюдаются в странах OECD (Организация экономического развития и сотрудничества - УНИАН) и обязательств, которые ранее взяла на себя Украина.

«Это также является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития и является потенциальным дефолтом по задолженности, которая гарантирована государством», - сообщили в пресс-службе, добавив, что данное изменение устава может негативно повлиять и на другие процессы, в которых задействован «Нафтогаз».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления «Нафтогазом» принял устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, из управления Минэнергоугля в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину, как с России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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