"Нафтогаз": у нас забрали функцию управления "Укртрансгазом"

Изменение устава Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины», которое было инициировано и проведено Министерством экономического развития и торговли на прошлой неделе, ставит под угрозу получение 500 млн долл. кредита на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Эти события (изменение устава «Нафтогаза» по инициативе Минэкономразвития - УНИАН) ставят под угрозу заключение «Нафтогазом» кредитного соглашения с привлечением Всемирного банка на сумму 500 млн долл. Эти средства необходимы для закупки газа и стабильного прохождения Украиной зимнего сезона», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что согласно новой редакции устава, Минэкономразвития забрало у «Нафтогаза» функцию управления компанией-оператором газотранспортной системы «Укртрансгаз».

«У нас забрали функцию управления «Укртрансгазом». Теперь он переподчинен напрямую министерству», - сообщили в пресс-службе.

По информации «Нафтогаза», такие действия Минэкономразвития не согласовываются с принципами корпоративного управления, которые соблюдаются в странах OECD (Организация экономического развития и сотрудничества - УНИАН) и обязательств, которые ранее взяла на себя Украина.

«Это также является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития и является потенциальным дефолтом по задолженности, которая гарантирована государством», - сообщили в пресс-службе, добавив, что данное изменение устава может негативно повлиять и на другие процессы, в которых задействован «Нафтогаз».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления «Нафтогазом» принял устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, из управления Минэнергоугля в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину, как с России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».