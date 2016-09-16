Кабмин вывел "Укртрансгаз" из управления "Нафтогаза"

Министерство экономического развития и торговли вывело государственную компанию "Укртрансгаз", оператора газотранспортной системы (ГТС), из управления Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", изменив статут "Нафтогаза" с целью выполнения обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету, согласно которому "Укртрансгаз" должен быть независимым оператором ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Целью изменений, изложенных в новой редакции устава "Нафтогаза", является выполнение Украиной обязательств Третьего энергетического пакета относительно независимости оператора ГТС (которым в настоящее время является "Укртрансгаз") от вертикально интегрированной компании - "Нафтогаза Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что "Нафтогаз" продолжает оставаться акционером "Укртрансгаза" с определёнными особенностями управления, что дает возможность избежать конфликта интересов и обеспечить независимость оператора ГТС.

"Минэкономразвития продолжит выполнение комплекса мероприятий по реформированию системы управления оператора ГТС в соответствии с Третьим энергопакетом, в частности по созданию наблюдательного совета "Укртрансгаза" с включением в его состав независимых директоров", - также сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления "Нафтогазом" передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, из управления Минэнергоугля в управление Минэкономразвития.

7 сентября 2016 года Минэкономразвития издало указ, которым была утверждена новая редакция "Нафтогаза", согласно которой министерство забрало у "Нафтогаза" функцию управления "Укртрансгазом", а также внесло другие изменения.

Читайте такжеСистема управления ГТС Украины полностью соответствует уровню ведущих европейских компаний - "Укртрансгаз"

В ответ на такое действие министерства, 16 сентября пресс-служба "Нафтогаза" заявила, что такое изменение устава нефтегазового холдинга ставит под угрозу получение им 500 миллионов долларов кредита на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона и является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития.

Также на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба холдинга разместила сообщение, которым напомнила, что ранее было утверждено постановление Кабмина, которое уполномочило Минэкономразвития лишь рекомендовать "Нафтогазу" создать наблюдательный совет "Укртрансгаза" из пяти человек. Такая рекомендация должна иметь место, только после 30 дней с момента завершения арбитражного спора между "Нафтогазом" и российским "Газпромом".

В своей энергетической политике Украина придерживается принципов так называемого Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества, к которому Киев присоединился в 2010 году. Ключевым обязательством по Третьему энергопакету является разделение функций работы НАК "Нафтогаз Украины", которая на текущий момент объединяет и добычу газа, и мощности по его транспортировке и доставке потребителям.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину, как с России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".