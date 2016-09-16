Послы стран G7 ожидают быстрого принятия Радой закона о Нацкомиссии по энергетике

Об этом говорится в совместном заявлении глав дипломатических ведомств стран G7, размещенном на сайте посольства Японии в Украине.

"Мы подчеркиваем важность скорейшего принятия закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и сожалеем, что принятие этого важного закона задерживается", - заявляют дипломаты.

По их убеждению, указанный закон должен создать независимый орган регулирования в газовой и электроэнергетической отраслях, в соответствии с Соглашением об Ассоциации между Европейским Союзом и Украиной и Соглашением об Энергетическом сообществе.

"Его принятие является ключевой частью, которой не хватает для внедрения конкурентного и открытого рынка газа и электроэнергии в Украине. Это поможет обеспечить большую прозрачность и эффективность, что принесет большую пользу украинской экономике, а также оправдает ожидания общественных и международных партнеров Украины", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, дипломаты считают, что закон о рынке природного газа, а также закон о рынке электрической энергии, обеспечат возможность регулятора принимать важные решения, такие как установление тарифов на транспортировку или сертификация операторов транспортных систем, а также осуществлять надзор и регулирование рынков. Это делает политическую и финансовую независимость регулирующего органа от политического и бизнес-влияния более существенной.

"Мы очень надеемся, что закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будет принят во втором чтении, и закон о рынке электрической энергии будет принят в первом чтении, как только Рада возобновит свою работу на следующей пленарной неделе", - подчеркнули послы "Большой семерки".

Как сообщал УНИАН, 14 сентября один из основных кредиторов Украины – Европейский банк реконструкции и развития в своем заявлении отметил, что отсутствие закона о Нацкомиссии по энергетике подрывает доверие инвесторов к Украине.