Коболев: "Нафтогаз" пытаются снова сделать донором для коррупционного бизнеса

Об этом в интервью Громадському заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Сейчас происходит попытка вернуться к тому времени, когда Нафтогаз был, фактически, донором для всего частного, криминального и коррупционного бизнеса. Мы надеемся, что руководство государства поймет, увидит и сделает соответствующие выводы", – заявил Коболев.

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Глава НАК также выразил уверенность, что руководство "Нафтогазом" необходимо доверить Кабинету министров Украины, где решения принимаются коллегиально, и где они будут обсуждены, проверены, а последствия – просчитаны".

Коболев допускает, что премьер-министр Владимир Гройсман не приостановил решение МЭРТ о переподчинении "Укртрансгаза", так как его не ознакомили с возможными последствиями этого шага.