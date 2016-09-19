Решение об изменении устава "Нафтогаза" приостановили в связи с "широким резонансом" - Кубив

Министерство экономического развития и торговли приостановило решение об изменении устава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", предусматривающее выведение государственной компании "Укртрансгаз" из управления холдинга, в связи с широким общественным резонансом.

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Об этом сообщается на официальной странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на слова министра Степана Кубива.

"В связи с широким резонансом решение об "Укртрансгазе" мной, как министром, уже приостановлено", - отметил Кубив.

По словам министра, сегодня пройдет совещания с главой правительства Владимиром Гройсманом при участии всех заинтересованных сторон.

"Я готов признать, что при принятии решения мы не провели надлежащих консультаций – это технический и, в некоторой мере, политический момент. В связи с этим, решение мной, как министром, приостановлено. Сегодня у премьера состоится совещание при участии всех заинтересованных сторон, и мы будем обсуждать наши действия по сути и по форме. Но я хочу подчеркнуть, что мы пойдем путем создания независимого управления в "Нафтогазе" и других компаниях, связанных с добычей и транспортировкой газа", - отметил Кубив.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2016 года Минэкономразвития издало указ, которым была утверждена новая редакция устава «Нафтогаза», согласно которой министерство забрало у «Нафтогаза» функцию управления «Укртрансгазом», а также внесло другие изменения.

В ответ на решение министерства, 16 сентября пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что такое изменение устава нефтегазового холдинга ставит под угрозу получение им 500 млн долл. кредита на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона и является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития.

Также на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба холдинга разместила сообщение, которым напомнила, что ранее было утверждено постановление Кабмина, которое уполномочило Минэкономразвития лишь рекомендовать «Нафтогазу» создать наблюдательный совет «Укртрансгаза» из пяти человек. Такая рекомендация должна иметь место, только после 30 дней с момента завершения арбитражного спора между «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

Комментируя свой указ, в Минэкономразвития сообщили, что «Укртрансгаз» был выведен из управления «Нафтогаза» с целью выполнения норм Третьего энергопакета, согласно которому оператор ГТС должен быть независимой компанией.