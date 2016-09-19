Встреча нефтедобывающих стран в Алжире переносится - СМИ
Ранее встречу планировалось провести 27 сентября, но для удобства ее перенесли на день позже.
Неформальная встреча нефтедобывающих стран в рамках Международного энергетического форума в Алжире переносится на один день вперед - на 28 сентября, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.
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"Ранее встреча ожидалась 27 сентября. Комментарий представителя ОПЕК получить пока не удалось", - говорится в сообщении.
Как отметил один из собеседников агентства, сдвиг во времени необходим, чтобы "минимизировать совпадение по программе самого форума и встречи нефтедобывающих стран".
Ожидается, что на встрече в Алжире могут возобновиться переговоры о заморозке добычи нефти. Весной в Дохе такие переговоры не увенчались успехом, в том числе из-за разногласий внутри ОПЕК.