Встреча нефтедобывающих стран в Алжире переносится - СМИ

Неформальная встреча нефтедобывающих стран в рамках Международного энергетического форума в Алжире переносится на один день вперед - на 28 сентября, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.

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"Ранее встреча ожидалась 27 сентября. Комментарий представителя ОПЕК получить пока не удалось", - говорится в сообщении.

Как отметил один из собеседников агентства, сдвиг во времени необходим, чтобы "минимизировать совпадение по программе самого форума и встречи нефтедобывающих стран".

Ожидается, что на встрече в Алжире могут возобновиться переговоры о заморозке добычи нефти. Весной в Дохе такие переговоры не увенчались успехом, в том числе из-за разногласий внутри ОПЕК.