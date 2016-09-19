Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на продленную эксплуатацию блока №1 Запорожской АЭС

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины выдала госкомпании "Энергоатом" лицензию на работу ядерной установки энергоблока №1 Запорожской АЭС, срок эксплуатации которого 13 сентября был продлен на 10 лет – до 23 декабря 2025 года, говорится в сообщении "Энергоатома".

"Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Сергей Божко торжественно вручил президенту "Энергоатома" Юрию Недашковскому лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №1 ЗАЭС до 23 декабря 2025 года после выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации ядерной установки, - говорится в сообщении. - Вручение состоялось в Энергодаре, где сегодня в 13:00 начались общественные слушания по проекту решения Госатомрегулирования о продлении срока эксплуатации ядерной установки энергоблока №2 ЗАЭС".

Сообщается, что сейчас на энергоблоке №1 Запорожской АЭС проводятся подготовительные работы для включения энергоблока в сеть, которое запланировано на 21 сентября.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины продлила срок эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года.

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Президент "Энергоатома" Юрий Недашковский отметил, что на первом энергоблоке Запорожской АЭС в полном объеме выполнены инжиниринговые работы, заменено оборудование, которое отработало свой ресурс, выполнена переоценка технического состояния энергоблока, мероприятия по обеспечению его сейсмической устойчивости и многие другие работы.

Госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.

Первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году. За время эксплуатации энергоблок безопасно произвел более 177 миллиардов кВт-ч экологически чистой электроэнергии.