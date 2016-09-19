"Укрэнерго" подключило ЛЭП от Хмельницкой АЭС к подстанции "Киевская"

Государственная компания "Укрэнерго", оператор объединенной энергетической системы Украины, подключила к работе линию электропередач напряжением 750 кВ, которая соединяет Хмельницкую АЭС с подстанцией "Киевская" и обеспечивает диверсифицированное энергоснабжение столичного региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на торжествах по случаю завершения строительства и включения под нагрузку объекта общегосударственного значения - захода воздушной линии электропередачи напряжением 750 кВ ХАЭС - ЧАЭС на ПС 750 кВ "Киевская".

"Эта линия повысит надежность нашей энергосистемы и позволит диверсифицировать снабжение Киевского региона. Также для Киева это даст дополнительную мощность более 1000 МВт, что является эквивалентом потребления полумиллионом домохозяйств. На сегодня Киев потребляет 1500 МВт, следовательно, линии от Хмельницкой АЭС и Ривненской АЭС на 50-60% увеличивают возможности для роста потребления столицы", - сказал Ковальчук, отметив, что строительство данной ЛЭП было осуществлено в рамках проекта по разгрузке мощностей двух АЭС для нужд Киевского энергоузла.

Также он отметил, что подключение этой ЛЭП обеспечит Киевское энергокольцо дешевой электроэнергией.

"Экономический эффект очевиден – чем больше в балансе атомной генерации, тем дешевле может быть каждый киловатт-час", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

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По данным "Укрэнерго", стоимость строительства линий электропередач от Хмельницкой АЭС к столичному региону протяженностью 129,5 км составила 1,7 миллиарда гривень. Строительство ЛЭП от Ривненской и Хмельницкой АЭС осуществляли индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited и хорватская – Dalekovod d. d.

Как сообщал УНИАН, проект выдачи дополнительной мощности от двух АЭС к столичному региону компания "Укрэнерго" начала реализовывать в 2011 году. Цель этого проекта – обеспечить транзит лишней мощности, которая генерируется атомной энергетикой, из западного региона к дефицитному центральному региону и обеспечить диверсификацию энергоснабжения последнего.

В декабре 2015 года в рамках этого проекта была введена в работу линия электропередач напряжение 750 кВ от Ривненской АЭС к подстанции "Киевская". Стоимость ее строительства составила 2,2 миллиарда гривень.