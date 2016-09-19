"Укрэнерго" оценивает стоимость потерянных активов в Крыму в $800-900 миллионов

Государственная компания-оператор объединенной энергетической системы Украины "Укрэнерго" считает, что оценочная стоимость активов, которые были потеряны после оккупации Крыма, составляет около 800-900 миллионов долларов.

Об этом во время процедуры подключения линии электропередач Хмельницкой АЭС до Киевского энергоузла сообщил и. о. главы компании Всеволод Ковальчук.

"Если считать по остаточной стоимости имущества, которое было на балансе "Укрэнерго" в Крыму, то это около 1,1 миллиарда гривень. Если говорить о реальной оценочной стоимости, за вычетом износа оборудования, то эта сумма составляет - 800-900 миллионов долларов", - сказал Ковальчук.

Также он добавил, что одной из основных проблем в судебном иске против России является тот факт, что большая часть документации об активах в Крыму осталась в офисе компании в оккупированном Симферополе.

"Мы сегодня готовим документацию к проведению тендера на закупку юридических услуг для иска против России. Также у нас возникла важная проблема –документы, которые подтверждают наше право собственности на активы в Крыму, остались в Симферополе. Но в реестре Фонда госимущества осталась информация, которая описывает наше имущество на оккупированной территории", - сказал Ковальчук.

Также глава "Укрэнерго" надеется, что до конца этого года будет определена юридическая компания, которая будет защищать интересы компании в судебном иске против России.

"После этого, с начала следующего года, будет начата подготовка документов к этому иску", - сказал глава "Укрэнерго", добавив, что в аннексированном Крыму компания потеряла около 15 электрических подстанций и несколько тысяч километров линий электропередач напряжением 220 и 330 кВ.

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Как сообщал УНИАН, 11 августа 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина завершила досудебные консультации с Россией относительно суверенных прав в водах вокруг оккупированного Крыма.

14 сентября Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Тогда замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.