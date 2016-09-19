Минэкономразвития отменило решение о выведении "Укртрансгаза" из управления НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, решение было принято на совещании под руководством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Была достигнута договоренность отменить приказ, который вносит изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение Министерством экономического развития и торговли Украины уже принято. Также было согласовано, что будет проведен анализ и оценка ключевых решений компании «Укртрансгаз», принятых в последнее время», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что участники совещания приняли совместное решение о создании рабочей группы, возглавить которую поручено вице-премьер-министру Украины Владимиру Кистиону. В состав рабочей группы войдут представители ряда министерств, «Нафтогаза», «Укртрансгаза», а также международных организаций.

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Стороны договорились, что рабочая группа безотлагательно начнет наработки конкретных шагов по реструктуризации «Нафтогаза» и повышению эффективности управления компаний "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз".

Также сообщается, что в совещании принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, представители Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, представители правительства, а также руководства НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укртрансгаз ".

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Министерство экономического развития и торговли приостановило решение об изменении устава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", предусматривающее выведение государственной компании "Укртрансгаз" из управления холдинга, в связи с широким общественным резонансом.

7 сентября 2016 года Минэкономразвития издало указ, которым была утверждена новая редакция устава «Нафтогаза», согласно которой министерство забрало у «Нафтогаза» функцию управления «Укртрансгазом», а также внесло другие изменения.

В ответ на решение министерства, 16 сентября пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что такое изменение устава нефтегазового холдинга ставит под угрозу получение им 500 млн долл. кредита на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона и является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития.

Также на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба холдинга разместила сообщение, которым напомнила, что ранее было утверждено постановление Кабмина, которое уполномочило Минэкономразвития лишь рекомендовать «Нафтогазу» создать наблюдательный совет «Укртрансгаза» из пяти человек. Такая рекомендация должна реализоваться только по истечении 30 дней с момента завершения арбитражного спора между «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

Комментируя свой указ, в Минэкономразвития сообщили, что «Укртрансгаз» был выведен из управления «Нафтогаза» с целью выполнения норм Третьего энергопакета, согласно которому оператор ГТС должен быть независимой компанией.