Кабмин планирует уменьшить доход от рентной платы за добычу нефти и газа на 17,7% - до 38,7 млрд грн - проект бюджета

Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№5000).

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В частности, планируемый доход государственного бюджета от рентной платы за пользование недрами для добычи нефти составит - 5,4 млрд грн, что на 30,8% меньше, чем в бюджете на 2016 год, а для добычи газа планируемый доход понизится на 15% - до 33,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год.

Правительство заложило налоговые поступления в следующем году на уровне 588,024 млрд грн. В частности, налоги на доходы физических лиц и сборы составят 63,162 млрд грн, налог на прибыль предприятий - 57,280 млрд грн, рентная плата – 52,114 млрд грн, акцизный налог – 109,596 млрд грн.