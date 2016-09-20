Кабмин создал группу по реформированию "Нафтогаза", куда вошли представители ВБ, ЕБРР и посол США

Кабинет министров Украины намерен коллегиально управлять государственным энергохолдингом «Нафтогаз Украины» и уже создал рабочую группу по вопросам реформирования собственно «Нафтогаза Украины» и оператора украинской ГТС госкомпании «Укртрансгаз».

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Как сообщили в правительстве, в группу вошли специалисты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также лично Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович. Группа создана по распоряжению премьер-министра Владимира Гройсмана, ее возглавит вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«Стороны договорились, что рабочая группа безотлагательно начнет наработки конкретных шагов по реструктуризации «Нафтогаза» и повышению эффективности управления компаний "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз", - сообщили в правительстве. - Кроме того, стороны договорились передать управление «Нафтогазом» Кабинету министров как коллективному органу».

Гройсман потребовал, чтобы реформа НАК «Нафтогаз Украины» прошла в кратчайшие сроки, и этот процесс способствовал созданию конкурентного рынка газа.

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Как ожидается, первое заседание рабочей группы состоится уже в ближайшие дни, а результаты своей работы специалисты представят на специальном правительственном заседании через неделю.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерство экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время в сентябре Минэкономразвития приняло решение внести изменения в устав «Нафтогаза» и вывести из его управления дочернее предприятие «Укртрансгаз» как оператора газотранспортной системы. Это решение вызвало шквал критики в экспертном сообществе, а премьер Гройсман пообещал разобраться с таким решением. 19 сентября Минэкономразвития отменило принятое решение.